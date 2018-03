24 ABBA, Meryl Streep, Niklas Källner

”Här stod Meryl Streep i ett bås och sjöng.”

I Atlantis studio har Abba spelat in flera av sina klassiska låtar och hit insisterade Meryl Streep på att få komma för att spela in ”The Winner takes it all” live. Vi:s musikkrönikör Johan Norberg besöker en orörd inspelningsstudio.

”Problemet med kallprat är att vi inte riktigt förstår varför vi behöver det.”

Niklas Källner är bland annat känd som reportern i ”Skavlan” som får människor på gatan att berätta de mest personliga saker. I Vi-podden pratar Källner med Vi:s Josefin Olevik om kallprat och vår stora rädsla för tystnaden.