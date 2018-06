36 Bibi Rödöö, Horace Engdahl

”Det är en fin låt men kanske liiite sliten..?”

Bibi Rödöö har hört förslaget ”I did it my way” ett par gånger för mycket när hon planerat sommarprogram. Hon har varit ansvarig för den oerhört populära vinjetten i 21 år och har fått den att bli en självklar och älskad del av semestern. En snackis som räcker långt in på hösten. Men den som vill börja sin berättelse från början läxar hon upp i milda ordalag.

”Horace håller en liten föreläsning om snobbens mekanik.”

Det levande arkivet, alltid rykande inaktuell, gräver i Vi:s arkiv och hittar ett porträtt från 1989. Vi får träffa en ung Horace Engdahl som recenserar dans och anklagas för att vara intellektuell maffia.