43 Alexander Mahmoud, Stina Nordenstam

”Älskar du mig mer nu när jag är smal?”

Fotografen och skribenten Alexander Mahmouds reportage i Vi om sin resa mot en gastric bypass-operation har fått stor uppmärksamhet. Före operationen vägde han 200 kilo. Alexander Mahmoud förlorade halva sin vikt, men också en del av livsglädjen. Här berättar han om bakgrunden till reportaget och om de starka reaktionerna han har fått efteråt.

”Nej, det ska inte vara så, sa Stina Nordenstam”.

Vår musikkrönikör Johan Norberg har spelat med Monica Zetterlund, Cornelis Vreeswijk, Eva Dahlgren och Ted Gärdestad och många fler, men ett möte berörde honom extra djupt. När han tillsammans med Stina Nordenstam spelade in skivan And She Closed Her Eyes (som musiktidningen Sonic har utsett till det bästa svenska albumet någonsin) förändrades Johan Norbergs bild av låtskrivande och musik i grunden.