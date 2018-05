Dags för bokslut

Dags att lägga pennan på hyllan? Det är inte säkert. Flera av årets mest hyllade böcker är skrivna av författare som är 80 plus.

Efter närmare 50 år som författare, vilket hade resulterat i bland annat 28 romaner och en mängd samlingar av essäer, noveller och andra texter, meddelade Philip Roth 2012 oväntat att han hade slutat skriva. Den då 78-årige amerikanen, som av många räknas som landets främste nu levande författare, hade fått nog. I en intervju i den franska tidskriften Les Inrockuptibles klargjorde han:

– Att skriva, det är att vara frustrerad: man ägnar sina dagar åt att skriva fel ord, fel mening, fel berättelse. Man misstar sig oavbrutet, man misslyckas utan uppehåll och man måste därför leva med en ständig missräkning. Man tillbringar sin tid med att säga sig, det här, det duger inte, det är bara att börja om; det här, det duger inte heller, och så får man börja om. Jag är trött på det.

Och Philip Roth har hållit fast vid sitt beslut. I en nyligen publicerad intervju i New York Times konstaterar han att grunden för beslutet inte har förändrats – inget som han nu förmår att skriva skulle nå upp till hans tidigare verk. I stället ägnar han en stor del av sin tid till att läsa.

Hon går igenom och tömmer berättarskafferiet, hylla för hylla.

Till skillnad mot Philip Roth vill hans ett år äldre svenska kollega Kerstin Strandberg inte avsluta sitt författarskap med en bisats i en tidskriftsintervju. Hon ägnar i stället sin senaste och sista bok, Skura ut – En bok om lidelsens sista detaljer eller En faun kremeras, åt att ta farväl till sitt långa författarskap. Hon frågar, retoriskt: ”Visst borde jag utan all högtidlighet och utan att blanda in en massa prestige ha lov att formulera mitt tacksamma adjö till romankonsten?”.

Strandberg debuterade 1967 med romanen Som en ballong på skoj: En städroman om skyffelkyssar och har bland många andra utmärkelser tilldelats Vi:s litteraturpris (1978). I den nyligen utkomna romanen går hon igenom och tömmer berättarskafferiet, hylla för hylla; ett slags döstädning av författarmaterialet. På sin egenartat spretiga prosa granskar hon sina drivkrafter, de etiska problem som har inställt sig när levt liv ska transformeras till litteratur, vem som äger minnena som insisterar på att berättas.

Men det är inte frivilligt, inte som Philip Roth som anser sig ha förbrukat alla sina bästa idéer. Strandberg skriver: ”Kan en författare i slutet av sin bana ha ’skrivit färdigt’? Så här vill jag svara: Inget livsmaterial kan någonsin skildras ner i den absoluta botten, man kan aldrig tömma ett ämne helt. Man kan tröttna på det, det är en annan sak.”

Och även om författare ofta skriver sina främsta verk vid mogen ålder (Strandberg citerar Göran Palm som sagt att en författare kan kallas ung fram till 43 års ålder) så kommer krafterna slutligen att mattas. Strandberg beskriver hur hon har närt en förhoppning om att detta ”författaråldrande” ska kompenseras av en ”författarmognad”, där ett liv av övning och ackumulerade erfarenheter möjliggör insiktsfulla böcker skrivna på en avklarnad prosa. Men även den balansen kommer slutligen att tippa över åt fel håll.

Hur vet man när så har skett? Risken är att man likt en åldrad boxarlegendar går upp en gång för mycket i ringen. Emellertid: Flera av Strandbergs och Roths svenska generationskamrater har under våren framgångsrikt vågat den risken.

I februari möttes Per Wästbergs (84 år) Klasskamraten och andra möten av fin kritik. Jörn Donner (85) utgav kort därefter romanen Blod är tunnare än vatten, som blev bättre mottagen än flera av hans föregående verk. Sven Lindqvist (86) har fått idel beröm för samtalsboken Sanningskonst.

I maj utkommer Kerstin Ekman (84) med essäsamlingen Gubbas hage. Sven Wollter (84) är aktuell med romanen Britas resa. Även Kjell Espmark kommer med en majbok, Martin Lamms ögonblick; en personligt färgad levnadsteckning av litteraturforskaren Martin Lamm. Hälften av Espmarks digra produktion har utkommit efter pensionen och han har inga planer på att följa Philip Roths exempel.

Det heter att man ska sluta på topp. Men varför kliva ner från toppen i förtid?

– Nej, jag befinner mig vid 88 års ålder mitt i en starkt kreativ fas. Två diktsamlingar och en pjäs har tillkommit vid sidan av Martin Lamms ögonblick. Den ena samlingen, Den sena stilen, griper in i en diskussion om ”Spätstil/Late style”, som Adorno inledde. Det är en rad poetiska studier i åldrade konstnärstemperament och deras sätt att utbilda ett sista språk – från Beethoven och Bartók till Heidenstam och Nelly Sachs. Den andra samlingen, En sky av vittnen, bildar en trilogi tillsammans med Vintergata och Den inre rymden. Delar av de båda samlingarna ingår i min bok Beethoven’s gone mad now and other poems, som kommer på ett Londonförlag i höst. Pjäsen, Rosencrantz mot Guilden-stern, utgår från det faktum att de bittra fienderna Olof Lagercrantz och Lars Gyllensten kom att placeras i samma sjukrum under sin sista tid. Det är en dialog som visar sig äga rum i inferno och alltså saknar slut, säger Kjell Espmark.

Det heter att man ska sluta på topp. Men varför kliva ner från toppen i förtid? Espmarks kollega i Svenska Akademien Torgny Lindgren meddelade i samband med att hans Minnen utkom 2010 att det skulle bli hans sista bok. Men som den litteräre lurifax Lindgren var kom det förstås sedan ytterligare en, Klingsor; en roman som fick en samfälld kritikerkår att lyfta på hattarna.

Och låt oss avsluta där vi började, med Philip Roths sista bok. Han ställde sig åtminstone rakryggat trotsig inför den annalkande tystnaden – det sista ordet i den sista boken Nemesis är: ”invincible” – ”oövervinnerlig”.

Text: Peter Fröberg Idling

Illustration: Sanna Mander

Publicerat i Tidningen Vi, maj 2018