Följ barnets rytm!

Vafalls! Snusk i Tidningen Vi:s nyhetsbrev!?

Nej, det går inte för sig att visa denna bild på sociala medier vintern 2016. Facebook och andra aktörer gillar inte blottade kvinnobröst – oavsett situation. Och i offentliga miljöer kan ammande mödrar än i dag mötas av ogillande.

Men bilden gick alldeles utmärkt att publicera i Vi år 1947, inklusive synbar vårtgård och nyfiket syskon.

Den vidhängande artikeln handlar om nya rön från USA, gällande barnuppfostran.

Det i Sverige rådande synsättet vid tiden var att barnet är ”en tyrann, vilken inget annat vill än att ta makten. Ger man det ett lillfinger tar det hela handen.” Därför skulle modern bara ta upp och amma barnet på bestämda tider, fem gånger om dygnet. Däremellan skulle hon visa sig ”bestämd” oavsett hur mycket ungen skrek.

Men nu, berättar Vi-reportern Elly Jannes, kommer nya tongångar från andra sidan Atlanten. Barnläkaren Benjamin Spock har just kommit ut med boken The Common Sense Book of Baby and Child Care, där han propagerar för att föräldrarna ska följa babyns rytm och bejaka sin instinkt att trösta, mata och ta om hand, oavsett klockslag. Boken är en av historiens största bestsellers, och kom att bli tongivande i det som kallas ”fri uppfostran”.

Benjamin Spock blev senare en husgud för 1960-talets hippiegeneration, och förespråkade bland annat legalisering av marijuana, fri abort och ett fullständigt tillbakadragande av USA:s trupper från Vietnam.

Men det kunde ju inte Vi-reportern Elly Jannes veta 1947.

Däremot borde hon ha haft koll på att Spock tog OS-guld i rodd 1924.

Text: Tomas Dur Fläckman