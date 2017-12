Måttans triumf

Inte är den lagom precis, -höstens bokflod om begreppet lagom. Nu börjar även utlandet inse att måttlighet och kompromissande gynnar alla.

Mellanmjölkens rike. Landet Lagom.

Inte låter det som komplimanger precis.

Vi svenskar har burit dessa gråbleka kors länge, men nu ska det bli ändring. Efter den stora hajpen kring det danska hygget – förra året lanserades många böcker om våra grannars förkärlek för kravlös gemenskap – har blickarna denna höst vänts ännu längre norrut. Plötsligt ges det ut massor av utländska böcker om svenskarnas måttfullhet, kompromissvilja, förmåga att hitta gyllene mellanlägen som är bra för miljön, relationerna och hälsan …

Vi vill hitta en vettig lösning för alla.

Det land som länge betraktats som velpannornas hemvist hyllas nu för sin ”varken eller”-mentalitet. Här är bara några av de aktuella titlarna: Lagom: The Swedish Art of Eating Harmoniously; The Little Book of Lagom: How to Balance Your Life the Swedish Way; Live Lagom: Balanced Living, The Swedish Way och Lagom: Not too little, not too much.

Vad sjutton har hänt?

– Lagom har helt otippat blivit en internationell modetrend, säger författaren och journalisten Göran Everdahl.

Han borde veta för titeln på den bok han just skrivit är nämligen Boken om lagom, rättigheterna är redan sålda till bland annat Tyskland, Polen och Kina.

Varför en bok om något så bleksiktigt som lagom? Göran Everdahl medger att han först var ganska skeptisk till förlagets idé.

– Men när vi började diskutera blev det ganska snabbt väldigt intressant, berättelsen kom att handla om svenskhetens historia och kanske främst utvecklingen under 1900-talet. Tänk bara hur ordet har ändrat betydelse, vuxit från att vara något pinsamt, försiktigt – eller till och med fegt – till att få symbolisera ett levnadssätt där man väger in många olika åsikter och landar i något som kan vara bra för många i stället för enbart några få. Det är ganska fint.

Anar jag en viss stolthet inför lagombegreppet?

– Ja, det betyder ju att hålla saker på en rimlig nivå. Vi vill hitta en vettig lösning för alla, en utveckling som skett under flera hundra år.

Varför har ordet lagom blivit förknippat med just oss?

– Det finns en massa naturliga förutsättningar, tror jag. Sverige var glest befolkat och enormt fattigt, medborgarna var tvungna att ta hänsyn till andra och hjälpa varandra för att överleva. Bara detta att man tvingades korsa varandras marker … som ledde till allemansrätten. Det gällde att ge och ta, på ett rimligt och för alla bra sätt. Ett lagomt sätt.

De britter som nu ska försöka förklara innebörden vill översätta det svenska ordet med ”varken för mycket eller för lite, utan exakt mängd”. Några går längre än så, menar att vi ska tacka lagombegreppet för att svenskarna räknas till ett av världens lyckligaste och mest demokratiska folk.

Men här måste jag hejda hyllningskören en aning. Det börjar gå till överdrift, inget som ligger i linje med det karaktärsdrag vi nu tillskrivs. För inte kan väl lagom vara enbart svenskt? Läs bara vad den unge romaren Terentius skrev: Ne quid nimis, vilket skulle kunna översättas med ”bara inte för mycket” eller ”måtta i allt”. När han skrev det? Några hundratal år före Jesu födelse. Då fanns vare sig Sverige eller svenskar.

Göran Everdahl menar att lagom inte handlar om ängslighet och menlöst kompromissande. Tvärtom. Lösningarna man enas kring ska uppfattas som både rimliga och rättvisa.

– Mycket av begreppet är förstås förknippat med folkhemsåren, tredje vägens politik. Se bara på svensk arbetsmarknad där arbetare och arbetsgivare sällan tyckt lika men ansträngt sig för att kompromissa sig fram till en medelväg, som skulle gynna båda parter.

Han jämför oss lagomfolk med surrande bin, tusentals individer som hittar samma tonläge. Vi talar ihop oss medan människor runt Medelhavet, var och en, skriker ut sina åsikter. Han överdriver förstås medvetet för att göra skillnaderna mer tydliga. Men faktum kvarstår:

– Vi skandinaver betraktas i allmänhet som exotiska av människor i många länder. Vi har vårt Ikea, som för övrigt drivit ett lagom-projekt i många år, vårt demokratiska popunder, allemansrätten och så vidare. Som svensk har man ju oerhört svårt att betrakta detta lagoma som något speciellt, men det är bara att konstatera att andra gör det.

Om det danska hygget blev en vinter-orienterad mystrend – inomhusliv med filtar och stearinljus – så handlar lagomintresset mer om att hitta balans mellan arbete och fritid, fest och vardag, individualitet och gemenskap.

Lagom härstammar ur ’det lagenliga’.

Du kan den klassiska historien bakom ordet lagom, va? Kanske är du en av oss som dragit den på fester, inför utländska besökare? Här kommer en repris:

Ordet lagom uppkom när ett gäng vikingar skulle dela på ett stop öl och man bestämde att varje person skulle dricka så mycket att ölet räckte laget om.

Det är en underbar, fantasieggande historia, men har dessvärre inget med sanning att göra.

Göran Everdahl hävdar att den ändå berättar något om oss.

– Något kan äga ett korn av sanning fast det inte är sant. Googlar du ordet ”lagom” får du upp den där lögnen hundra gånger innan du kommer till den riktiga förklaringen, den om att ordet lagom härstammar ur det lagenliga. Historien om ölstopet säger absolut inget om vikingatiden, men mycket om hur vi vill uppfatta vår kultur.

Det finns en intressant paradox i själva ordet, menar han.

– Lagom för mig behöver ju inte vara lagom för dig. Ändå lyckas vi liksom samlas kring begreppet utan att bli osams. Och själva innebörden ändras hela tiden! Ta bara Carl och Karin Larsson som ju egentligen var sin tids bohemiska extremister. Det sätt som de inredde Sundborn på ansågs allt annat än lagom då, men i dag betraktas den inredningsstilen som typiskt svensk och … ja, rätt lagom.

Snart ska förhoppningsvis jordens invånare tjusas av kompromissandets etik, det lagomt milda och demokratiskt jämngrå.

– Hur otroligt det än låter, avslutar Göran Everdahl, så verkar världen ha väntat på begreppet lagom.

Text: Stina Jofs

Illustration: Team Hawaii

Publicerat i Tidningen Vi, December 2017