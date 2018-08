Upplev det bästa av Island

24–28 oktober 2018. Nu får du en ny chans att följa med på Reseklubbens populära resa till Island. Resan är en spännande kombination av natur och kultur.

Vi besöker Reykjaviks konserthus, Harpa, där vi lyssnar till Islands symfoniorkester och ser föreställningen ”How to become Icelandic in 60 min”. Harpa, som invigdes i augusti 2011, är ett fascinerande konsert- och operakomplex vars akustik är av yppersta världsklass.

Vi gör en dagstur till natursköna västra Island och bekantar oss med museet

Landnámssetur som ger oss en intressant bild från tiden då Island befolkades.

Vidare gör vi en heldagstur till ”Den gyllene cirkeln”, en utflykt som innehåller några av de dramatiska naturfenomen som Island är känt för.

Vi besöker också Nobelpristagaren Halldór Laxness hem, som i dag är ett museum.

RESEFAKTA

TID: 24–28 oktober 2018.

PRIS FÖR PRENUMERANTER: 17 500 kronor. Icke-prenumeranter: 18 500 kronor. Enkelrumstillägg: 2 300 kronor.

INFO OCH ANMÄLAN: Ansgar Resor, tel. 031-17 36 90, info@ansgar.se.

I PRISET INGÅR: Flyg Stockholm/Köpenhamn till Reykjavik t/r, transfer och bussresor enligt programmet, del i dubbelrum med frukostbuffet, det gemensamma specialprogrammet, 2 luncher och 2 middagar utan måltidsdryck, bad i blå Lagunen inkl. entré, handduk och drink i badet, gemensamma entréer angivna i programmet, biljett till föreställning och Islands symfoniorkester på Harpa.

